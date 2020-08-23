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    30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan 30 Ağustos açıklaması: Her türlü tedbir kararı tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler alındığı vurgulandı, "Benzer uygulamalar 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İzmir’de vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00’da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Kadifekale’den havai fişek gösterisi yapıldı.
    © AA /
    Türkiye'de 23 Nisan coşkusu: Balkonlardan İstiklal Marşı okundu
    1. Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Kovid-19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir.

    2. Bu çerçevede Kovid-19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.

    3. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

    Türkiye, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlardan İstiklal Marşı söyleyerek kutladı.
    © İHA /
    19 Mayıs 1919'un 101. yılı: Tüm Türkiye 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
    4. Koranavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur.

    5. Önümüzdeki günlerde 98. yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.

    6. Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır.

    Etiketler:
    Yasak, Bayram, Koronavirüs, 30 Ağustos Zafer Bayramı, İçişleri Bakanlığı
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