Türkiye genelinde narkotik uygulaması: 642 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca gerçekleştirilen uygulamada adli makamlardan alınan arama kararlarıyla belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamada 9 bin 634 ekip, 34 bin 706 personel, 9 hava ve 60 deniz aracı yer aldı ve 409 narkotik dedektör köpek kullanıldı.
Narkotik suçlarından aranan 642 hedef kişi yakalandı, 243 kişiye yasal işlem yapıldı.
Uygulamada 65 bin 475 araç (kara-deniz) denetlendi, bu araçlardan 423'ü trafikten/seferden men edildi, 1839'una idari para cezası uygulandı.
Aramalarda 2 kilo 153 gram esrar, 1 milyon 109 bin 200 kök kenevir, 88 gram eroin, 9 gram kokain, 245 gram metamfetamin, 315 gram skunk, 112 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 531 sentetik ecza, çok sayıda silah, kesici ve delici alet ile 12 bin 274 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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