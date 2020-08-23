Nihat Doğan: Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor

"Her rejim kendi vesayetini tahakküm etme noktasında Kürt kanından besleniyor" diyen şarkıcı Nihat Doğan, "HDP'ye hayatım boyunca oy vermedim ama bu zulümdür yani. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum: Bu bir zulümdür. Şu an içeriye alınmış Kürt siyasilerin hepsi siyasi rehinedir" ifadelerini kullandı.