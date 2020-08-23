Prof. Sözbilir: Karadeniz’de sondajlar 1970'te başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına sığ sondajlar ile 1970 yılında başlandığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi hakkında açıklama yaptı.

'TPAO mühendislerinin 50 yıla dayanan çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir keşif'

Sözbilir, “Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına sığ sondajlar ile 1970 yılında başlandı. 1990 ve 2000’li yıllarda derin sondajlar şeklinde devam etmiştir. Yani doğalgaz keşfi TPAO’da çalışan jeoloji ve jeofizik mühendislerinin 50 yıla dayanan çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Kara kısmında da TPAO ile birlikte üniversitemizdeki jeoloji ve jeofizik bölümlerindeki akademisyenlerin de bu keşifte önemli katkıları olmuştur” ifadelerini kullandı.