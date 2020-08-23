Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adres bilgilerinin yayınlanması sonrası Yurtiçi Kargo'dan ilk açıklama

Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin müdahale ettiği Rana Batı'nın adresini kargo sisteminden bulup linç çağrısında bulunan Yurtiçi Kargo çalışanıyla ilgili olarak firmadan açıklama geldi.

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan sonrasında ise gözaltına alınmak istenen 19 yaşındaki Rana B.'nin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Tartışmalar üzerine polisler önce açığa alındı, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edildi.

Polislerin görevlerine iadesiyle ilgili tartışmalar da devam ederken, Rana Batı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yurtiçi Kargo firmasında çalışan bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında linç çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

Kargoya sürekli olarak TC kimlik numaramızı veriyoruz, neden "bir sorun olmaz" diye... Oluyormuş... Yurtiçi Kargo'da çalışan herhangi biri ev adresimizden, telefon numaramıza kadar paylaşabiliyormuş! #YurticiKargoCevapVer https://t.co/Uiw5xU86T1 — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) August 23, 2020

Aykırı sitesinden Berat Temiz ve Yağmur Dinç'in aktardığına göre kargo çalışanı önce Batı'nın Instagram profilini ele geçirdi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımlarda kullanılan ifadeler dikkat çekti: "Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz."

1 saat süre verdi, ardından adresi paylaştı

Batı'ya 1 saat süre veren ve bu sürenin içinde özür videosu çekip yayınlamazsa, evinin adresini ve telefon numarasını açıklayacağını ilan eden firma çalışanı şu ifadeleri kullandı: "1 dakikada 500 kişi adresi at yazdı cidden sonu kötü olacak sistem açılsın paylaşıcam zaten bu kız ya Türk milletinden özür dileyerek video çeker atar paylaşırım ya da adresini paylaşır siz gerekeni yaparsınız. 1 saat vakti var."

Sonrasında Yurtiçi personeli kadının adres ve telefon bilgilerini paylaştı. Şahıs, adres bilgilerini paylaştıktan sonra kendi bulunduğu konumdan kadının evinin uzaklığını tespit edip "Metrobüsle 1.5 saat" dedikten sonra "Hep beraber gidelim mi?" diye sordu.

Bir Yurtiçi Kargo çalışanı Kadıköy’de polisler tarafından darbedilen 19 yaşındaki Rana B.’nin adresini paylaştı, linç çağrısı yaptı#YurticiKargoCevapVer pic.twitter.com/6BnyDvmMje — Yol TV (@YolTV) August 23, 2020

Sosyal medyada 'Yurtiçi Kargo Cevap Ver' kampanyası

Yurtiçi Kargo firması personelinin müşteri bilgi sistemine girip Batı'nın adres ve telefon bilgilerini paylaşması kısa sürede büyük tepki çekti, sosyal medyada konuyla ilgili olarak #YurticiKargoCevapVer etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Yurtiçi Kargo çalışanı olan bir kişinin, geçtiğimiz günlerde maske tartışması yüzünden polisin müdahalede bulunduğu Rana Batı'nın adres bilgilerini paylaştığı iddia ediliyor. Bu iddiaların ardından #YurticiKargoCevapVer tagi ülke gündemine girdi. pic.twitter.com/YsC2sBjGxi — BPT (@1parcatuhaftik) August 23, 2020

Yurtiçi Kargo: Şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır

Yurtiçi Kargo da bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çalışanların sistem üzerinden müşterilerin bilgilerine erişemediğini ve sadece dağıtım sırasında adres bilgilerinin ilgili personele gösterildiğini belirtti.

Firma, "Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verdi.

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