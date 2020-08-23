Maske takmadığı için gözaltına alınan kadının adres bilgilerinin yayınlanması sonrası Yurtiçi Kargo'dan ilk açıklama

Polislerin görevlerine iadesiyle ilgili tartışmalar da devam ederken, Rana Batı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yurtiçi Kargo firmasında çalışan bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında linç çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.
Kargoya sürekli olarak TC kimlik numaramızı veriyoruz, neden "bir sorun olmaz" diye... Oluyormuş... Yurtiçi Kargo'da çalışan herhangi biri ev adresimizden, telefon numaramıza kadar paylaşabiliyormuş! #YurticiKargoCevapVer https://t.co/Uiw5xU86T1— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) August 23, 2020
Aykırı sitesinden Berat Temiz ve Yağmur Dinç'in aktardığına göre kargo çalışanı önce Batı'nın Instagram profilini ele geçirdi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımlarda kullanılan ifadeler dikkat çekti: "Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz."
1 saat süre verdi, ardından adresi paylaştı
Sonrasında Yurtiçi personeli kadının adres ve telefon bilgilerini paylaştı. Şahıs, adres bilgilerini paylaştıktan sonra kendi bulunduğu konumdan kadının evinin uzaklığını tespit edip "Metrobüsle 1.5 saat" dedikten sonra "Hep beraber gidelim mi?" diye sordu.
Bir Yurtiçi Kargo çalışanı Kadıköy’de polisler tarafından darbedilen 19 yaşındaki Rana B.’nin adresini paylaştı, linç çağrısı yaptı#YurticiKargoCevapVer pic.twitter.com/6BnyDvmMje— Yol TV (@YolTV) August 23, 2020
Sosyal medyada 'Yurtiçi Kargo Cevap Ver' kampanyası
Yurtiçi Kargo firması personelinin müşteri bilgi sistemine girip Batı'nın adres ve telefon bilgilerini paylaşması kısa sürede büyük tepki çekti, sosyal medyada konuyla ilgili olarak #YurticiKargoCevapVer etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.
Yurtiçi Kargo çalışanı olan bir kişinin, geçtiğimiz günlerde maske tartışması yüzünden polisin müdahalede bulunduğu Rana Batı'nın adres bilgilerini paylaştığı iddia ediliyor. Bu iddiaların ardından #YurticiKargoCevapVer tagi ülke gündemine girdi. pic.twitter.com/YsC2sBjGxi— BPT (@1parcatuhaftik) August 23, 2020
Yurtiçi Kargo: Şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır
Yurtiçi Kargo da bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çalışanların sistem üzerinden müşterilerin bilgilerine erişemediğini ve sadece dağıtım sırasında adres bilgilerinin ilgili personele gösterildiğini belirtti.
Firma, "Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verdi.
Kamuoyunun dikkatine pic.twitter.com/xNjnEUgkZ1— Yurtiçi Kargo (@YurticiKargo) August 23, 2020
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