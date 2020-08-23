Sahil Güvenlik Komutanlığı: Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan 14 kişi tahliye edildi

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası 14 vatandaşımız mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edilmiştir. Detaylar için tıklayınız.



⬇️https://t.co/TVqD3KHUrV — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) August 23, 2020

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