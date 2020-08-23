İçişleri Bakanı Soylu: Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen selde kaybolan bir jandarmanın daha naaşına ulaşıldığını söyledi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle geldikleri Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulundular.

Bakanlar, bölgedeki incelemenin ardından Giresun İl AFAD Müdürlüğüne geldi.

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selde kaybolan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Bir jandarmamızın daha naaşına ulaşıldı" ifadesini kullandı.

Doğankent ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden 5 jandarma personelinin içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Araçta bulunan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına daha önce ulaşılmıştı. Kayıp 3 askeri arama çalışmaları sürüyor.