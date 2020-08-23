'Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı' iddiası

Fox TV'nin anchorman'i Fatih Portakal, Haziran ayında 10 aylık haber maratonuna ara verdiğini ve Eylül'de tekrar ekrana döneceğini açıklamıştı. Fakat Haberglobal.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Fatih Portakal geri dönmeyerek Fox TV'den ayrılma kararı aldı.

Kişisel sebeplerle ayrılmak istediğini yönetime bildiren Portakal'a kanal yönetimi bu kararından vazgeçmesi için ısrarcı olsa da Portakal'in kesin kararını verdiği iddia edildi. Fatih Portakal'ın ayrılık kararının arka planında yeni bir kanal olup olmadığına ilişkin ise, yeni bir kanala geçmeyeceği ve dinlenmeye çekileceği belirtildi.

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.