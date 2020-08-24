Dövülerek öldürüldü, cesedi boş araziye atıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Karadirlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir kişi, yerde 40-45 yaşlarında cansız yatan şahsı gördü.

Olay yerine çağrılan jandarma ve 112 Acil ekipleri, şahsın darp edildiğini ve öldüğünü tespit etti. Polis ve jandarma üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın kimliğini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri cesedi bulunan şahsın ilçeye bağlı İbrişim Mahallesi’nde ikamet eden 44 yaşındaki Cumali Yeşil’e ait olduğunu tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri, Cumali Yeşil’in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.