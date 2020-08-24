Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni önlemler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün toplayacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydedildi.

Doğalgaz keşfinin yansımaları var

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz’deki son durum ve Almanya’nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek.