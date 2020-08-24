Gaziantep ve Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara para cezası

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. Düzce'de ise ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye ve denetlenen 404 iş yerinden birine idari işlem uygulandı.

Düzce'de ev karantinasına uymayan 57 kişiye 179 bin 550 lira ceza

Düzce'de de koronavirüs kapsamında ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşların her gün denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, kentte Kovid-19 pandemisi nedeniyle ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 57 kişiye toplam 179 bin 550 lira para cezası verildiği kaydedildi.