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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı gücümüze güç katacak

    © AA / Eren Bozkurt
    Türkiye
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    Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır" ifadesini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama yaptı.

    Üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusunun kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardığını söyleyen Bahçeli, "2019 yılında ödediğimiz 41.6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğalgazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır" dedi.

    21 Ağustos'ta Türk milletini sevince boğan tarihi bir gelişmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını anımsatan Bahçeli, Türkiye'nin enerji konusundaki makus ve menfi talihini yenecek keşfin Türkiye adına göz kamaştırıcı bir kazanım olduğunu belirtti.

    'Kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır'

    Bahçeli, "Bilhassa doğalgazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz’de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve mutlu edecektir. İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

    Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunmasının Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacağını kaydeden Bahçeli, "Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğalgaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.

    'Doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmıştır'

    Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Ancak Türkiye’nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır. Karadeniz’de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye’nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41.6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğalgazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir. Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek mümkündür.

    MHP'nin Türk milletinin ruh kökünden doğduğunu, sevincine ve acısına her zaman ortak olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu kapsamda Karadeniz’in Tuna-1 Bölgesi’nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ve sondaj gemilerinde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan herkesi gönülden kutladığını belirtti.

    Enerjinin geleceğin stratejik anahtarı olduğunu anlatan Bahçeli, bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımının sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacağını, Türk istikbalini güvenceye alacağını kaydetti.

    'Doğalgazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir'

    Karadeniz'den alınan sevindirici haberden bir gün sonra yine Karadeniz’de yaşanan ve Türk milletini derinden üzen felaketlerle sarsıldıklarını belirten Bahçeli, "Rize’yle birlikte Giresun il ve ilçelerinde 22 Ağustos 2020 tarihinin akşam saatlerinden itibaren şiddetlenen yağmur son yılların en vahim sel ve heyelanına yol açmıştır. Doğalgazla umutlanan milletimiz, doğal afetle hüzünlenmiştir. Özellikle Giresun’un Dereli, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent ilçeleri ağır bir yıkıma maruz kalmıştır. Bölgede görev yapan ve beş kahramanımızın bulunduğu jandarma devriyesi Doğankent-Tirebolu yolu arasında dereye yuvarlanmıştır. Bu vesileyle şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Başımız sağolsun diyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kendilerinden haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ-salim bulunmalarını temenni ediyorum. İnanıyorum ki, şiddetli yağışlarla oluşan afetten dolayı ortaya çıkan zarar-ziyan devletin müşfik dokunuşuyla, geniş imkanlarıyla, milli birlik ve dayanışma iradesiyle, aynı zamanda seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve telafi edilecektir. Bölge insanımızın her zaman yanındayız, Allah’a da başka acı ve keder göstermemesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Akdeniz, Petrol, Enerji, Türkiye, MHP, Devlet Bahçeli, Karadeniz, Recep Tayyip Erdoğan, Sel, Giresun, Rize
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