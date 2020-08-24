AK Partili Canikli, Giresun'daki sel felaketini 'toprağın suya doymuş olmasına' bağladı: Yapılaşmayla alakası yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Giresun'da 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi için "Bugüne kadar böyle büyük bir afet görülmemiş, tarihin en büyük afeti" derken nedenini ise 'toprağın suya doymuş olmasına' bağladı. Canikli, "Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, ilde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuşan Canikli, felaket için "Bugüne kadar böyle büyük bir afet görülmemiş, tarihin en büyük afeti. Yıkıcılığı bu kadar yüksek afet hiç olmadı" derken nedenini ise 'toprağın suya doymuş olmasına' bağladı.

Canikli, "Buranın özelliği sürekli yağmur alan bir bölge. Yağmurla toprak suya doyuyor, toprak kayganlaşıyor. Yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor, önüne ne katarsa götürüyor. İnsanlar konut ihtiyacını yapılaşma olmaması gereken dere yataklarına yapmak suretiyle gidermeye çalışmışlar. Bu tercihi vatandaş yapıyor. Ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu genişletmek zorunda kalıyor. Bu sıkıntı bütün Karadeniz’de var. Ama tekrar söylüyorum. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Buranın coğrafi yapısından kaynaklanan bir hadise" diye konuştu.