Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Gerginliği artıran bir faaliyet

Milli Savunma Hulusi Akar, Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede tatbikat yapacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "İyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" değerlendirmesinde bulundu.