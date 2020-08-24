Türkiye'de koronavirüsten 18 can kaybı: Yeni vaka sayısı 1443

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 6 bin 139'a ulaştı.

24 saatte 95 bin 943 test yapıldı ve 1443 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 259 bin 692 oldu.

Hastalığı yenenlerin sayısı ise son 24 saatte 743 artarak 237 bin 908'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" açıklaması yaptı.

Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Rz06OcXiKX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2020

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