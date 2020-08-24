Antalya'da bir adam yere yatırdığı kadının yüzüne ve karnına defalarca vurduktan sonra kadını yerden kucaklayarak kaldırdı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772. Sokak’taki bir parkta bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne, daha sonra da karın bölgesine vurdu.

Kadın aldığı darbelerle ağlarken, şahsın kadına 'bağırma' diyerek vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra şahsın yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Kadını önce yere yatırıp darbetti, ardından elinden tutup kaldırdı https://t.co/8OmIeVfngD pic.twitter.com/OXefWlacjD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 24, 2020

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