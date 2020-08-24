MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2020 yılı sınav sonuçlarını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MSÜ-2020 harp okulları sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye, "personeltemin.msb.gov.tr" üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.
MSÜ-2020 Harp Okulları sınav sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden ulaşabilirsiniz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020
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