İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla 'Kızıl Elma' marşı hazırladı

Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.
Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 24, 2020
Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.
Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir. pic.twitter.com/sBLesuGqDH
Klipte, Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan’ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.
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