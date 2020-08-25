İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü dolayısıyla 'Kızıl Elma' marşı hazırladı

Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.

Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.

Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir. pic.twitter.com/sBLesuGqDH