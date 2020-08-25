Urla'da otluk alanda yangın çıktı

İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye araçları ile yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.