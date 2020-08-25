MSB: Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından yarın Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecek.

Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMvAlJTug7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020

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