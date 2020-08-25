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    Hemşireye tokat atan adama meydan dayağı

    © İHA / ERDAL CAN İÇELLİ
    Türkiye
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    İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasının ardından kazayla ilgisi bulunmayan bir kişi, araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan inen hemşireye tokat atan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında Gökevler mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı mevkiinde bir hastanın sevki sırasında ambulansla bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı.

    İHA'nın aktardığı habere göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir kişi, "Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa?” diyerek tartışmaya başladı. Yapılan itham karşısında sinirlenen ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasında tartışma çıktı.

    Şahsın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen hemşireye tokat atmasıyla olay iyece alevlendi. Sağlık personelinin darp edildiğini gören vatandaşlar koşarak şüpheli şahsı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları alarak karakola götürdü. Sağlık çalışanları kendilerine saldıran zanlıdan şikayetçi oldu.

    İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, "24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darp edilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Etiketler:
    Hemşire, Sağlık çalışanı, Saldırı, tokat, Linç, Ambulans, Trafik kazası, İstanbul, Esenyurt, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
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