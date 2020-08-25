İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparkları ücretsiz kullanım hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

İmamoğlu, pandemi nedeniyle başlatılan ve Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.
Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 25, 2020
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