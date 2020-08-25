MHP'li vekil Ersoy: 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin tescil patentini almış bulunuyorum

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldığını açıkladı.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben gülmeyi seviyorum." Kimi zaman mutluluktan, kimi zaman huzurdan ama her zaman adamlıktan. Gülüşümüzden dahi rahatsız olanlara inat; "BEN GÜLMEYİ SEVİYORUM" cümlesinin tescil patentini almış bulunuyorum. Bizimle birlikte gülen herkese hayırlı olsun. Ben gülmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben gülmeyi seviyorum." Kimi zaman mutluluktan, kimi zaman huzurdan ama her zaman adamlıktan.Gülüşümüzden dahi rahatsız olanlara inat; "BEN GÜLMEYİ SEVİYORUM" cümlesinin tescil patentini almış bulunuyorum.

Bizimle birlikte gülen herkese hayırlı olsun.

Ben gülmeyi seviyorum 😊 pic.twitter.com/u1e57yZ4YJ — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) August 24, 2020

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