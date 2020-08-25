7 kadının fotoğraflarını kullanarak eskort sitesi açtı: Şikayetlere rağmen taciz mesajları atmaya devam etti

Mersin'de yaşayan 7 kadının fotoğraflarını kullanarak eskort sitesi açan Taner T., hakkında şikâyetler olmasına karşın kadınlara tehdit ve taciz mesajları atmaya devam etti.

Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok gibi uygulamalar üzerinde yaşanan tacizlere bir yenisi eklendi.

Sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı yapan 21 yaşındaki K. V., Twitter hesabına gelen bir arkadaşlık isteği ile durumu fark etti. Fotoğraf kendisine ait olduğunu anlayan K.V. ve soy ismi kullanılarak bir eskort hesabı açıldığını öğrendi.

K.V. hesabı engellese de Taner T. ismini kullanan kişi bu kez, ağabeyi M.V’ye Instagram hesabı üzerinden ulaştı. Yine sahte bir hesap açan Taner T. bu kez, M. V.’ye, kız kardeşinin fotoğraflarını ‘Kardeşin, para karşılığı erkeklerle birlikte oluyor” mesajı ile birlikte attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kez, video uygulaması Tik Tok üzerinden, kendi fotoğrafları kullanılarak onlarca hesap açıldığını gören K.V’ye yakın arkadaşından para istemesi için baskı yaptı.

Kayseri’de emniyete başvuran K. V., yaşadıklarını tüm ayrıntıları ile anlattı. Bu kişinin, kendisine yönelik tehdit içeren yazışmaları da emniyet ile paylaşan K.V., Taner T.’den şikayetçi olduğunu belirtti.

Soruşturma dosyasına göre Taner T.’nin, K. V.’nin yanı sıra arkadaş listesindeki 6 kadına daha benzer tehditlerde bulunduğu anlaşıldı. Taner T., aynı şekilde bu kişiler adına da sahte hesaplar açarak tehditlere başladı. A.H.D, taciz ve tehdit mesajları atan Taner T., CİMER'e şikayette bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Yaşadıklarını CİMER başvurusunda anlatan A. H. D.’ye verilen yanıtta, söz konusu kişi ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Hakkında şikayetler olsa da Taner T.’nin taciz mesajlarını atmaya devam ettiği anlaşıldı. Taner T. en son dün akşam A. H. D.’ye, yolda olduğunu gösteren bir videoyu ‘Gel konuşalım” diyerek attı.