İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'çöp dağları' yanıtı

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' şeklindeki eleştirisine "İstanbul'da 24 tane AKP'li, bir tane MHP'li, 14 tane CHP'li belediye var. Sayın Cumhurbaşkanı, bizi de bilgilendirirse, gidip o dağları görelim, tedbir alalım. Ama bunlar siyasi cümleler" diye yanıt verdi.