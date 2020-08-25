Ali Babacan koronavirüse yakalandı

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.



Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.