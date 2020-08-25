Ali Babacan koronavirüse yakalandı

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.
Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.— Ali Babacan (@alibabacan) August 25, 2020
Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.
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