Türk Dışişleri'nden ABD'ye 'Hamas' yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir realitesini teşkil eden Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır.

Kaldı ki, kendi terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına evsahipliği yapan bir ülkenin üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır.

ABD Yönetimi Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da bir tarafı olan Hamas’ı terör örgütü ilan etmiş, ardından Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Vaşington’daki Ofisini kapatmıştır. Böylelikle tüm Filistin Yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek, bölgemizin gerçeklerinden kendini ne kadar soyutlamış olduğunu da ispatlamıştır.

Bu vesileyle ABD Yönetimi’ni, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine, dengeli politikalar izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz."

ABD'nin 'Erdoğan Hamas terör örgütüne destek veriyor' açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle görüşmesine dair ABD Dışişleri Bakanlığı çok sert dille bir açıklama yayımlamıştı.



Erdoğan tarafından ağırlanan iki Hamas liderinin ABD'nin Özel Tanımlanmış Küresel Teröristler listesinde bulunduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terör örgütüne süregiden desteği sadece Türkiye'nin uluslararası toplumdan tecrit edilmesine hizmet ediyor" görüşüne yer verildi.