İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 PKK mensubunun teslim olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 PKK mensubunun ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 PKK mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan şahıslardan birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İki PKK mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan PKK'lıların sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.