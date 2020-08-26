İlave TV kanalıyla tanınan Arif Kocabıyık serbest

Kahramanmaraş’ta dün gözaltına alınan 37 yaşındaki Kocabıyık, işlemler için emniyete götürüldü.
DHA, Kocabıyık’ın geçen günlerde yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’le suçlandığını yazdı.
Kocabıyık, saat 20:30 sıralarında yayınladığı videoyla da gözaltı sürecini anlatarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Twitter'da trollerin hedefi haline geldiğim gün Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafınca ifadeye çağrıldım. İstedikleri kişiyi Twitter üzerinden işlem yaptıran bu güç bi gün yüce adalet önünde hesap verecektir..@ahmtcbkl @iyiipartikmaras pic.twitter.com/auYt2BbTUT— Arif Kocabıyık (@Arif_Ilave) August 25, 2020
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