Dolar/TL güne 7.38 seviyesinde başladı

Dolar/TL güne 7.38, euro ise 8.74 civarında başladı.

Dolar/TL 25 Ağustos'a 7.3770 liradan başlamıştı. Euro/TL de dün günü 8.7165 liradan açmıştı. Dolar/TL daha sonra 7.40'ın, euro/TL ise 8.75'in üzerine tırmandı.

Tüm zamanların zirvesini 19 Ağustos'ta 7.4036'ya ulaşarak gören dolar/TL 7.4161'e kadar geldi.

Kur yeni güne ise 7.38 seviyesinde başladı. Euro/TL 8.74 civarında seyrediyor.