Gazeteci Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla, Can Ataklı ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

TELE 1'de 'Gün Başlıyor' programının sunuculuğunu yapan Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, Ataklı'nın söz konusu programda Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanı'nın ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

Dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Ataklı'nın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.