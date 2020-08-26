'Kel kafa çıldıracak' diyen Gökçek: Kastım CHP'li Öztrak'tır

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını paylaşarak yaptığı 'Kel kafa çıldıracak' yorumuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastettiği öne sürülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi. Gökçek, 'kel kafa' sözüyle Soylu'yu değil CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı işaret ettiğini söyledi.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili bir haberi paylaşan Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı överek, "Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan…. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…" ifadelerini kullandı.

'Kel kafa' sözüyle İçişleri Bakanı Soylu'yu kastettiği öne sürülen Gökçek, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada, hedefindeki ismin CHP'li Faik Öztrak olduğunu söyledi.

YA BERAT BAKANIM,

DUR HELE, ADAMLARI İYİCE KUDURTACAN...



HELE O BİR KEL KAFA VAR ÇILDIRACAK ŞİMDİ😂https://t.co/HUelDpE3zF pic.twitter.com/64GLj17U5W — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 24, 2020

Gökçek'le görüşmesini bugünkü köşe yazısında aktaran Alçı, şu ifadelere yer verdi:

'Kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli'

"Melih Gökçek, Albayrak’ın bana yaptığı açıklamaların haber linkini sosyal medya adresinden mention yaparak öyle bir tweet attı ki ortalık karıştı. Tweet’inde Berat Albayrak’ın 'Bu daha başlangıç' açıklamasıyla birilerini 'kudurtacağını' ileri süren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, 'Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi' diye yazınca birçok internet sitesi ve özellikle muhalif yayın organları 'Melih Gökçek, Süleyman Soylu’yu kast etti' diye haberler yaptılar.

Ben de Melih Bey’i arayıp bu mesajın ne demek olduğunu, kimi ima ettiğini sordum. Gerçekten yazılıp çizildiği gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu mu kast ediyordu?

'Nagehan Hanım, bunlar anlama özürlü galiba, öyle şey olur mu? Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın size yaptığı açıklamalar üzerine benim kimden bahsettiğim ve kimleri kastettiğim öndeki arkadaki mesajlarımdan belli.'

Sonra da şunları söyledi Gökçek...

'Bu laflar ve bu uydurma haberler nereden fitne çıkaracaklarını şaşırmışların işi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile çok iyi ve çok eskiye dayanan bir hukukumuz var. Ayrıca son derece başarıyla görevini yürütüyor kendisi. Süleyman Bey’i kast etmem mümkün mü? Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de Berat Bey’in öncülüğünde kazanılan başarılardan tüm AK Parti camiasının ve hatta Türkiye’deki sağduyulu herkesin mutlu olduğu gibi çok mutlu olacak bir insandır Süleyman Bey. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde herkes bir bütün partimizde. Farklı görüşler olur, bunlar müzakere ve istişare edilir. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar AK Parti içinde fitne çıkaramazlar. Burası CHP değil.'

Melih Bey’e 'Kel kafa' diye bir hitap, böyle bir üslup kullanmasının yanlış olacağını düşünüp düşünmediğini de sorunca şöyle cevap verdi...

'Şimdi kel kafa deyince bütün aynı özelliğe sahip insanları kast etmiş mi olursunuz Nagehan Hanım? Mesela ben sarışın kadın desem, sarışın tüm kadınlar üzerine mi alınacak? Olacak iş değil.'

'Kimi kast ettiniz açıkça söyleyin o zaman Melih Bey' diye araya girince de şöyle dedi...

'Hiç topu taca atmam Nagehan Hanım. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a yönelik olarak o sözleri söyledim. Her güzel işe karşı çıkıyor. Her olumlu gelişmenin altında bir şey arıyor. Türkiye’nin faydasına olan işlerden bile rahatsız oluyor. Sadece ve sadece Berat Bey’i itibarsızlaştırma amaçlı sürekli saldırıyor. Benim kastım Öztrak’tır.'"