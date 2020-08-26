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    Altaylı'dan Galatasaray'ın 'disiplin' açıklamasına yanıt: Mafya bozuntusu tarikat artıklarına mı kaldı tribünler

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008261042726185-altaylidan-galatasarayin-disiplin-aciklamasina-yanit-mafya-bozuntusu-tarikat-artiklarina-mi-kaldi/

    Fatih Altaylı, Galatasaray Kulübü'nün kendisi hakkında hukuki girişimler yapıldığını ve disiplin işlemleri başlatıldığını açıklaması üzerine verdiği yanıtta

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk’teki bugünkü yazısında kendisini disipline verdiğini söyleyen Galatasaray ile "Yıllar önce kendi zeka seviyesini itiraf eden bu kişi hakkında hukuki işlemlere başladık" diyen Trabzonspor yönetimine yanıt verdi. 

    "Galatasaray’ı babasının çiftliği gibi gören Galatasaray Başkanı, üyesi olduğum kulübün resmi sitesinden bana saldırıyor" diyen Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Dün sağ olsunlar, bir grup seviyesiz beni sosyal medyada gün boyu birkaç ayrı başlık altında TT yapmışlar.

    Yani hakkında en çok tweet atılan kişi olmuşum.

    Oralarda afkuran serseri taifesine yanıt verecek halim yok.

    Tehdit ve hakarette kantarın topuzunu kaçıranlara avukatlarım birer birer dava açacaklar o ayrı.

    Durumdan gocunduğumu zannetmeyin.

    Arkasından en az 10 itin havlamadığı kurta kurt demezlermiş.

    Kendimi kurt gördüğümden değil ama itleri it gördüğümden söylüyorum bunu. Gelelim meselenin özüne.

    Galatasaray’ı babasının çiftliği gibi gören Galatasaray Başkanı, üyesi olduğum kulübün resmi sitesinden bana saldırıyor.

    Yüreği yetiyorsa gelsin karşıma.

    'Daha az para öde demek hakaret mi?'

    Hakaret ettiğimi öne sürüp besleme itlerini üzerime saldırtıyor.

    Ey Mustafa Cengiz Efendi!

    Hıncal Uluç yıllarca bağırdı 'Beni vurdurtan Mustafa Cengiz’dir' diye bana da niyetin o mu?

    Bak efendi, sana hakaret etmiyorum.

    Galatasaray kulübünün çıkarlarını sana rağmen korumaya çalışıyorum.

    19 kulüp diyor ki, 'Yahu bu bankalar ile yapmamız için baskı altına alındığımız anlaşmalar kulüpler için ölüm fermanı. Hem faizi yüksek, hem vadesi kısa. Gelin birlik olalım bunun faizini düşürelim, vadesini uzatalım.'

    Sen ise buna karşı çıkıyorsun.

    Niye?

    Daha az faiz ödemek, daha uzun sürede ödemek niye seni rahatsız ediyor, niye?

    Galatasaray üzerinde hangi oyunları oynuyorsun anlat.

    Yarın ana para ve faizi dahil yılda 600 milyon TL ödemen geldiği gün ne yapacaksın, gel diğer kulüplerle birlik ol şunu uzat demek Galatasaray’a hakaret mi!

    'Tarikatçı mafya'

    Gelelim üzerime saldığın sürüye.

    Tribünden arkadaşlarımın kurduğu bu taraftar organizasyonu, bir süre sonra kirli ellere geçti.

    Başında sağına mafyayı, soluna tarikatları oturtan bir sabıkalı, bu taraftar grubunun sözde lideri oldu.

    Benim 45 senem o tribünde geçti.

    Mafya bozuntusu sözde tribün lideri o zaman Galatasaray’da yoktu.

    Çünkü o, o zamanlar Beşiktaş tribünlerinde amigoluk yapıyordu.

    Baktı Galatasaray’da rant daha büyük Galatasaray tribününe geldi. O mu Galatasaraylı, güldürmeyin beni.

    O tribünlerde aslan gibi Galatasaraylılar var, mafya bozuntusu tarikat artıklarına mı kaldı tribünler.

    Sen onlara kalmış olabilirsin Mustafa Cengiz ama Galatasaray onlara kalmadı!

    'Trabzonspor'a tek kötü lafım olmaz'

    Gelelim Ahmet Ağaoğlu’na.

    Kendisine verilen tüm desteklere, sağlanan tüm imkanlara rağmen Türkiye liginin geçen seneki en iyi takımı Trabzonspor’u şampiyonluğa ulaştıramamanın faturasını ödememek için herkese saldıran Ağaoğlu şimdi de beni hedefe koydu kendince.

    Trabzonspor’a laf söylemişim.

    Trabzonspor’a ve Trabzon taraftarına geçen sezon boyunca söylediğim şey en güçlü takım oldukları, taraftarın artık takıma büyük katkı sağladığı, teknik direktör değişimi sırasında yapılan hatanın şampiyonluğa mal olabileceğiydi.

    Hatta önümüzdeki sezon için de şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledim.

    'Ağaoğlu faturayı ona buna yolluyor'

    Ahmet Ağaoğlu ise ayrı bir vaka.

    Tribünden atlayıp adam kovaladığı, Kupa finalinde bir başkana yakışmayacak hareketler yaptığını söyledim ve o günden beri lehinde tek kelime etmedim.

    Tribünden atlayan Ali Koç’u da eleştirdiğim gibi.

    Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan bedelsiz oyuncu almasına ilişkin “şike” ithamlarına karşı ise Kasımpaşa’nın daha önce de Trabzonspor’a verdiği bir oyuncunun parasını alamadığı halde Trabzonspor Avrupa kupalarına katılabilsin diye borçsuzluk belgesi verdiğini, alacağını da 7 yılda tahsil edebildiğini hatırlattım.

    Kulüplerin zor zamanlarında birbirleri ile dayanışmasının şike olmayacağını söylemek için anlattım bunu da.

    O belgenin verilmesi için benden aracılık rica eden Trabzonspor yöneticisi genç kardeşim hala orada, canı isterse der ki 'Evet Fatih Abi’den ben bu talepte bulundum': İstemezse de açıklamasın. Canı sağ olsun.

    Ahmet Ağaoğlu kendi başarısızlığının hesabını hem Trabzon camiasına hem de kendisine destek verenlere vermemek için suçlu yaratmaya bayılıyor.

    Başkanlar camiaları temsil eder ama başkanların hataları camialara mal edilemez.

    Bunu Fenerbahçe şike meselesi patladığında ilk söyleyen ve tek söyleyenim.

    Bugün oradayım.

    Zaman hep beni haklı çıkarıyor.

    Para karşılığı taraftarlık yapan sözde taraftar grupları ben Dursun Özbek’i eleştirirken de bana köpek gibi saldırıyorlardı.

    Sonra Dursun Özbek’e saldırdılar.

    Size şu kadarını söyleyeyim.

    Vız gelir, tırıs gidersiniz.

    Coronanın aşısı bulunmadı ama kuduz aşısı mevcut.

    Bilmem anlatabildim mi!

    Erbaş'tan Altaylı'ya destek

    Show TV Ana Haber Hafta Sonu spikeri Pınar Erbaş da Altaylı’ya destek verdi.

    Pınar Erbaş, “Bir klüp üyesi olarak bu açıklamayı yazanlar hangi ‘zat’lar ise; onlara o Galatasaray kültürü ve terbiyesini anlatmak isterdim. Zira bir nebze bile nasip almamışlar. Çok değerli bir Galatasaraylı olan @fatihaltaylı ‘ya zarar vermeye çalışıp, bilgisizce ahkâm kesmişler, o kadar” mesajını paylaştı.

    Altaylı ne demişti?

    Bloomberg HT'de gündemi yorumlayan Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, "9 kulüp Bankalar Birliği anlaşmasının faizi yüksek, 5 yılda bu parayı ödeyemeyiz diyor. Doğru. Mustafa Cengiz'e, "19 kulüple hareket edin" dedim. Zeka seviyesi beni anlamaktan uzak olduğu için 'Zengine biat' anlıyor. Ali Koç diye algılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Altaylı ayrıca, Trabzonspor ile ilgili de kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu için “Nasıl olsa benim arkamda devlet var, bol keseden harcarım umurumda da değil” diyerek hiçbir tedbir almadığını iddia etmişti.

    Etiketler:
    Tartışma, polemik, açıklama, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Fatih Altaylı, Trabzonspor, Galatasaray
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