YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldıkları 2020-YKS tercih sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "Adaylarımız sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2020-YKS kontenjanları ve yerleşen aday sayıları pic.twitter.com/hJI3qiF00M — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 26, 2020

​Aygün, "Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır" dedi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de yapılacak

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.