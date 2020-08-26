Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret

İpek Er soruşturmasında tahliye edilen Musa Orhan'ın tahliyesine başsavcılık itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili tutuklanan ve bugün serbest kalan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz edildi. Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise Başsavcılığın itirazını kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddetti.

Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş tutuklama kararına itiraz etmişti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürmüştü. İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Orhan’ın tahliyesine karar vermişti.