Müstehcen fotoğraflar paylaşan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı adliyeye sevk edildi: Cahillik ettim, çok pişmanım

Sosyal medyada 'Elif Sarı' adıyla açılan hesaptan kucağında bebek olan bir kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Fotoğraftaki kadının yurt dışında yaşadığı, hesabı Gaziantep'ten Yunus E.'nin kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Yunus E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, "Cahillik ettim, çok pişmanım" dedi.

Sosyal medyada kucağında bebeğiyle uygunsuz fotoğraf ve mesajlar paylaşan 'Elif Sarı' adlı hesabın kullanıcısı Yunus E. Gaziantep'te gözaltına alındı.

Fabrikada çalıştığı belirlenen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

Yakınlarına 'Dua edin' diye seslendi

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslenirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.