Müstehcen fotoğraflar paylaşan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı: Cahillik ettim, çok pişmanım

Sosyal medyada paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan Yunus E. 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı. Yunus E., "Cahillik ettim, çok pişmanım" dedi.

Sosyal medyada kucağında bebeğiyle uygunsuz fotoğraf ve mesajlar paylaşan 'Elif Sarı' adlı hesabın kullanıcısı Yunus E. Gaziantep'te gözaltına alındı.

Fabrikada çalıştığı belirlenen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

Yakınlarına 'Dua edin' diye seslendi

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslenirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

Yunus E., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bilim ben" diye cevap verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yunus E. tutuklandı.

Bu arada, bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

Yunus E'nin bu görüntüleri sosyal medyadan elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlendi.