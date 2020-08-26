Kılıçdaroğlu: Ülkeyi yöneten ekip cumhuriyetle, cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ile sohbetinde bazı değerlendirmelerde bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Gayet açık söylemek istiyorum ülkeyi yöneten ekip ve ona destek veren kişiler, destek veren siyasi partiler, cumhuriyetle ve cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" dedi.
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
- "Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet cumhuriyeti seviyor. Atatürk'ü seviyor. Kuvâyımilliye'nin ne olduğunu biliyor. Demokrasiyi seviyor, 30 Ağustos'un ne kadar değerli olduğunu biliyor. Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini gayet iyi biliyor. Dolayısıyla gerçekleri örtemezsiniz. Kalkacaksınız 30 Ağustos'la ilgili sınırlamalar, yasaklar getireceksiniz sonrada dönüp topluma parlak mesajlar vereceksiniz.
- 30 Ağustos'u bu millet kutlayacaktır. Belediye başkanlarımız, İl başkanlarımız, vatandaşlarımız buna öncülük yapacaktır. 30 Ağustos, düşmanı Anadolu'nun bağrından söküp denize döküldüğü gündür. 30 Ağustos ve 9 Eylül, Kurtuluş Savaşımızın en önemli, en değerli süreçlerinden birisidir. Bize Lozan'da başarıyı perçinlememizin yolunu açmıştır.
- Biz bunun önemini biliyoruz, bunun önemini bilmeyenler ya da bunu önemsiz kabul edenler, keşke 'Yunan galip gelseydi' diyenlerdir aslında. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde Tıbbiyeli Hikmet, Mustafa Kemal'e şunları söyledi: 'Mandayı kabul edemeyiz. Eğer manda fikrini kabul edecek olanlar varsa bunları şiddetle reddeder ve kınarız. Eğer manda fikrini kabul ederseniz sizleri hain ilan ederiz.'
- Dolayısıyla bu iktidarın gittiği yol Türkiye'yi yabancı güçlerin egemenliği altına sokmaktır. Bugün getirdikleri ekonomik politika da bu yolu büyük ölçüde aşmıştır. Görüşü, inancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun, milli Kurtuluş Savaşını destekleyen, Türkiye'nin bağımsızlığını destekleyen, 'Bağımsızlık bizim için olmazsa olmaz' diyen herkesin desteği ile yeni bir süreci başlattık. Hedefimiz; yeniden bağımsız, yeniden güçlü, yeniden dünyada saygınlığı olan bir Türkiye inşa etmektir."
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