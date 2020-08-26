Kılıçdaroğlu: Ülkeyi yöneten ekip cumhuriyetle, cumhuriyeti kuranlarla hesaplaşmak istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gayet açık söylemek istiyorum. Ülkeyi yöneten ekip ve ona destek veren kişiler, destek veren siyasi partiler, cumhuriyetle ve cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ile sohbetinde bazı değerlendirmelerde bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Gayet açık söylemek istiyorum ülkeyi yöneten ekip ve ona destek veren kişiler, destek veren siyasi partiler, cumhuriyetle ve cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: