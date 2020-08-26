Karamollaoğlu: Twitter adliye koridorlarına döndü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir ülke düşünün ki millet, adaleti sosyal medya üzerinden sağlamaya çalışsın. Her gün Twitter’da bir suçlunun yakalanıp ceza alabilmesi için kampanyalar düzenlenir hale geldi. Adeta Twitter adliye koridorlarına döndü" paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kişisel Twitter hesabında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine "Bir ülke düşünün ki millet, adaleti sosyal medya üzerinden sağlamaya çalışsın. Her gün Twitter’da bir suçlunun yakalanıp ceza alabilmesi için kampanyalar düzenlenir hale geldi. Adeta Twitter adliye koridorlarına döndü" diye başlayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum; bir ülkede adalet sosyal medya üzerinden sağlanmaya çalışılıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Adaletin olmadığı yerde ise zulüm var demektir."

Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum; bir ülkede adalet sosyal medya üzerinden sağlanmaya çalışılıyorsa o ülkede adalet yok demektir.

Adaletin olmadığı yerde ise zulüm var demektir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) August 26, 2020

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