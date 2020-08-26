Koronavirüse yakalanan profesörün vefat haberini Türk Tabipler Birliği verdi: Bugün yine öldük

Koronavirüs nedeniyle bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Refik Çaylan'ın virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yine öldük! Prof. Dr. Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz" denildi.

Bugün yine öldük!



Prof.Dr.Refik Çaylan'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz. pic.twitter.com/IrFgTRAAEh — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 26, 2020

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