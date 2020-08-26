İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra'da açık artırma ile satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun Saraçhane'deki Başkanlık binasına getirildiğini duyurdu.

Başkanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, tablonun yuvaya döndüğünü belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Cuma günü resimle ilgili basın gösterimi olacağını ifade eden İmamoğlu, "Yine Saraçhane’de halkın evinde, İstanbullu ile buluşturacağız. En tertipli, en düzenli şekilde İstanbul halkı ve tüm Türkiye ile bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın nadide tablosu nihayet İstanbul'a geldi. Şehrimizin tarihi açısından çok kıymetli bu eseri Saraçhane'deki Başkanlık Binamızda İstanbulluların görebilmesi için hazırlıyoruz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/hKrJMRHxvF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 26, 2020

​Öte yandan tuval üzerine yağlı boya çalışılan ve eni 33.4, boyu ise 45.4 santimetre olan tablo için İBB Başkanlık binasında yer alan balo salonu sergi salonuna çevrildi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, portre için yüksek güvenlikli depo ve sergi alanı oluşturduklarını belirterek, hava geçirgenliği olmayan, ısı ve nem koşullarını uluslararası standartlarda sağladıklarını söyledi.