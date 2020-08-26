İmamoğlu: Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın insan ve yeşil odaklı tasarlanması bizim için çok önemli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Taksim Meydanı toplumsal tarihimizin çok kıymetli bir noktasıdır. Meydanın ve Gezi Parkı'nın ortak akılla, insan ve yeşil odaklı tasarlanması bizim için çok önemli" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

"Taksim Meydanı toplumsal tarihimizin çok kıymetli bir noktasıdır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Meydanın ve Gezi Parkı'nın ortak akılla, insan ve yeşil odaklı tasarlanması bizim için çok önemli. Düzenlediğimiz tasarım yarışmasının sonuçlarını halka sunarak katılımcı süreci devam ettireceğiz."

Taksim Meydanı toplumsal tarihimizin çok kıymetli bir noktasıdır. Meydanın ve Gezi Parkı'nın ortak akılla, insan ve yeşil odaklı tasarlanması bizim için çok önemli. Düzenlediğimiz tasarım yarışmasının sonuçlarını halka sunarak katılımcı süreci devam ettireceğiz. pic.twitter.com/8DbZ2Tn6nf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 26, 2020

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