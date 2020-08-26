Eskişehir'deki su krizi istifa getirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Suat Balcı, görevinden istifa etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bir süredir kentte yaşanan 'Kalabak Su' dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istediği belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti" denildi.