İzmir Körfezi'ne akan derenin rengi griye döndü

Dokuz Eylül Mahallesi sınırları içindeki dere iddiaya göre son 10 yıldır günden güne kirleniyor. Çevredeki fabrika atıklarının yanı sıra kimyasal atıklar ve evsel atıklar dere yatağında toplanıp, İzmir Körfezi'ne akıyor. Atıklar nedeniyle deredeki suyun rengi griye dönerken, çevresine kötü bir koku yayıyor.

DHA'da yer alan habere göre sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından İZSU ekipleri dere yatağında çalışmalara başladı.

Dokuz Eylül Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun derenin mevcut halinin insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Tosun şunları ifade etti:

"Bu sorun bölgede yaklaşık 12 yıldır devam ediyor. Ara ara düzeltilse de yine aynı sorunları yaşamaya devam ediyoruz. 2 sene önce de kollektör hattı patlamıştı. Yetkililer düzeltti ancak müteahhit firmaya yaşanan sıkıntılar sebebiyle sorun çözülemedi. Pis koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra burada halkın sağlığı da tehlike altında. Çocuklar bazen suyun içine bile giriyorlar ve neticesinde hastalanıyorlar. Pandemiyle birlikte dere, halk sağlığını daha çok tehdit ediyor. Onların şikayetlerini bizler de dile getiriyoruz ve buraya kalıcı bir çözüm gelmesini istiyoruz. Derenin bu halde olması sivrisinek, bit, pire, fare ve yılan gibi hayvanların artmasına da neden oldu."

Dere yatağının hemen yanında evi bulunan Abdullah Eray Taciroğlu, çalışmaların olduğunu ancak yeterli düzeyde olmadığını belirtti. Taciroğlu, "Yaklaşık 12-13 yıldır dere bu durumda. Özellikle son 2-3 yıldır birçok haşeratla uğraşıyoruz. Kimse buraya el atmıyor. Mahalle sakinleri olarak bundan şikayetçiyiz. Çalışmaların hızlandırılıp derenin bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor. Yıllardır sorunumuzu dile getiriyoruz ancak çalışmalar yeterli düzeyde değil" diye konuştu.