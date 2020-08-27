Yavaş'tan eski başkan Mustafa Tuna'ya jest: Adı alt geçide verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu koltukta oturan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın adını bir alt geçide verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Aydınlıkevler semtinde bulunan ‘Türk Telekom Alt Geçidi’ isminin, ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi.”

Mustafa Tuna, görevi bırakmak zorunda kalan Melih Gökçek’in ardından ABB Başkanı olmuştu.

Gökçek’in basiretsizlikle suçladığı Mustafa Tuna ile Mansur Yavaş’ın yakın dostluk ilişkileri bulunuyor.