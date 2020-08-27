Binali Yıldırım Üniversitesi'nde rektör ile yardımcıları ve korumaları koronavirüse yakalandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumaları koronavirüse yakalandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Birkaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Dr. Akın Levent’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ayrıca, Levent'in yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumalarının test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

Rektör Levent, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Erzincan'daki programlarına izolasyonda olması dolayısıyla katılamadı.