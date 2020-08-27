'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabındaki tecavüzü meşrulaştıran ifadeler tepki çekti

Musa Dinç tarafından yazılan 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikayesi tepki çekti. Tepkiler üzerine yazar, kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabının satışı, tecavüz hikayesinin tepki çekmesi üzerine durduruldu.

Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadelere yer veriliyor.

© Fotoğraf : Twitter Kitapta, "Öyle bir şey başına getireyim ki unutmasın. En iyici tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim" ifadeleri yer alıyor

Dinç: Özür dilerim

Musa Dinç, sosyal medya hesabından tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Yayınevinden açıklama

Arı Sanat Yayınevi ise kitabın satışının ve dağıtımının 2019'da durdurulduğu açıklayarak özür diledi. Ancak buna rağmen kitabın bazı internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu konuda gerekeni yapacağız" denildi.

Yayınevi ayrıca "Durumun düzelmesi için hukuku süreç başlamıştır. Sayfamızdan takip edebilirsiniz. Tekrardan tüm okurlarımızdan özür dileriz" açıklaması yaptı.

OKURLARIMIZIN DİKKATİNE !!! pic.twitter.com/3X9cNu8fFZ — arı sanat yayınevi (@arisanat) August 27, 2020

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