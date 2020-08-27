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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu tepki gösterdi: Bu talimatı veren akla yazık

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nde (BAKMER) çalışanların binayı boşaltmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık" dedi.

    Yaklaşık 6 kilometrelik hattı yürüyerek kat eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vadi içindeki kreş inşaatı, pazar alanı ve Bahçe Market’i gezdi.

    Cumhuriyet'te yer alan habere göre Vadi içinde inşaatı devam eden kreş binasının daha önceden bir derneğin işgali altında olduğu iddiasını paylaşan İmamoğlu, “Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” dedi.

    İstanbul’un birçok yerinde kayıp alanlar bulunduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

    'Muazzam bir zarar oluşturmuş'

    “Yani yeterince doğru işletilemeyen ya da düzgün bir master planı olmayan alanlar var. Yapanların emeğine sağlık. Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada. Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş ve alan kirliliği yaratmış. Bu tür yerlerde siyasi malzeme yerine, toplumun nasıl faydalanacağı konusunda iş birliği şart. Buranın başlangıcında KİPTAŞ var, KİPTAŞ’ın üretimi var, KİPTAŞ’ın, yap-işlet anlaşması var. Dönemsel bu geçişi de bir marifet kabul edip, siyasi zeminde bir değerlendirme biçiminde tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki, ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim.”

    'Eylem planı çalışacağız'

    Ciddi manada 'Sular Vadisi Eylem Planı' çalışacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Baştaki iyi niyete, güzel imalata dair minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş. Başlangıçta iyi niyetle çıkılan bu güzelim vadi, bu anlamda hak ettiği noktada değil. Sular Vadisi’ni kamunun kullanımında, hiçbir kaybı olmayacak. Birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Hala o kayıp dönemin tesirleri var burada. Günün sonunda biz burayı hızlıca hem İBB hem Başakşehir Belediyesi, -Sayın Başkan’ı davet ettik, gelmedi- ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz. Bakın çocuklarımıza kreşimizi yapıyoruz. Ora da bir derneğin işgalindeydi. Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” ifadelerini kullandı.

    Gezinin en ilginç anı ise, vadi içinde faaliyet gösteren Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) önünde yaşandı. İmamoğlu’nun geldiğini duyan çalışanlar, merkezi boşalttı.

    Kepenkleri kapatan çalışanlar, bölgeden uzaklaştı. Olaya tanık olan İmamoğlu, tepkisini, “Yazık. Beylikdüzü’nde başkanken gideceğim İSMEK’lerde de, Allahhhh, bakıyorsun koşa koşa kapılar kapanıyor. Ben, bunları yaşadım. Yazık; kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani” sözleriyle dile getirdi.

    Etiketler:
    Tepki, Talimat, Kadın, Çalışan, Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi'nde (BAKMER), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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