Hemşirenin cinsel taciz iddiasıyla ilgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hemşire R.K'nin sosyal medyadaki paylaşımlarında ve basına yansıyan taciz iddiasına ilişkin her türlü tedbirin olayın başlangıcından bugüne kadar alındığı belirtildi.

R.K'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde çalıştığı, aynı birimde işçi statüsünde görev yapan B.Y. hakkında şikayette bulunduğu anlatılan açıklamada, söz konusu işçi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçinin, önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirildiği aktarılarak, şu bilgiler paylaşıldı: