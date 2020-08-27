Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz test için yakıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz için yapılan test işlemini kişisel Twitter hesabında paylaştı. Dönmez, video da eklediği paylaşımına "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar" notunu düştü.
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020
Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B
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